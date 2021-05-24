Tokat'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tokat’ta İverönü istikametinde iki araç çarpıştı. Araçlarda bulunan toplamda 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Tokat’a bağlı Erbaa ilçesinde meydana geldi. 32 yaşındaki Mustafa Çınar’ın kullandığı 60 KB 220 plakalı araç ile 46 yaşındaki İsmail Yılmaz’ın kullandığı 60 T 030 plakalı taksi İverönü yakınlarında çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı

İverönü yakınlarında gerçekleşen kazada 52 yaşındaki Alattin Demir, 64 yaşındaki Fevzi Çınar, 26 yaşındaki Salih Eraslan ve 33 yaşındaki Umut Eraslan yaralandı. Yaralılar tedavi için Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.