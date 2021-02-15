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Tokat'ta kontrolden çıkan araç takla attı: 4 yaralı

Tokat’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Korkunç kazada 4 kişi yaralandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:51
Tokat'ta kontrolden çıkan araç takla attı: 4 yaralı
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Tokat’ın Çekerek Zile Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada Baturay Mutlu idaresindeki otomobil takla attı.

Marayün mevkiinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Korkunç kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde ekipler sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiye olay yerine ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye sevk etti.

Hastaneye kaldırılan yaralı 4 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:51
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TokatKazaTakla
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