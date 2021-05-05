Tokat'ta bir genç kullandığı minibüsü uçurumdan aşağı sürdü

Tokat’ta kız arkadaşı ile tartışan kişi sürdüğü minibüsü uçurumdan aşağıya sürdü. Aracı kullanan kişi ağır yaralandı.

Olay Tokat’ta bulunan ve Gıj Gıj Tepesi olarak bilinen yerde meydana geldi. Kız arkadaşı ile tartışan 25 yaşındaki Cem D. İsimli kişi Ford marka minibüsünü uçurumdan aşağıya doğru sürdü. 150 metre boyunca aşağıya doğru sürüklenen Cem D. Devrilen araçta sıkıştı. Olay yerine gelen emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri 25 yaşındaki genci araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleşen Cem D. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

D.’nin kız arkadaşı olduğu öğrenilen G.D aralarında yaşanan tartışmanın ardından erkek arkadaşının minibüsü uçurumdan aşağıya sürdüğünü anlattı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.