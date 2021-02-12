Tokat'ta bir apartman deposunda yangın çıktı

Erbaa ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesinde bulunan bir apartmanın alt katında bulunan depoda yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, komşuları uyardı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma kapsamında yangını kontrol altına aldı. Depodan yükselen duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı apartman sakinleri evlerinin pencere ve balkonlarına çıktı. İtfaiye ekipleri vatandaşları pencere ve balkonlardan merdiven sayesinde çıkardı. Yangının ardından depoda bulunan eşyaların çoğu kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangının kısa süre içerisinde fark edilmesi daha büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.