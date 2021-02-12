İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Tokat'ta bir apartman deposunda yangın çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir apartmanın deposunda yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

12 Şubat 2021 Cuma 20:51
Tokat'ta bir apartman deposunda yangın çıktı
Takip Et:

Erbaa ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesinde bulunan bir apartmanın alt katında bulunan depoda yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, komşuları uyardı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma kapsamında yangını kontrol altına aldı. Depodan yükselen duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı apartman sakinleri evlerinin pencere ve balkonlarına çıktı. İtfaiye ekipleri vatandaşları pencere ve balkonlardan merdiven sayesinde çıkardı. Yangının ardından depoda bulunan eşyaların çoğu kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangının kısa süre içerisinde fark edilmesi daha büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 20:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TokatYangınDepo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, öldürülen terörist sayısını açıkladı!
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, öldürülen terörist sayısını açıkladı!
İrem Derici'den iddialı açıklamalar: Ünlü olmak için benimle birlikte oluyorlar
İrem Derici'den iddialı açıklamalar: Ünlü olmak için benimle birlikte oluyorlar
Adıyaman'da PKK terör örgütüne finansal destek sağlayan 3 kişi tutuklandı!
Adıyaman'da PKK terör örgütüne finansal destek sağlayan 3 kişi tutuklandı!
Antalya'da silahlı saldırı: 3 yaralı!
Antalya'da silahlı saldırı: 3 yaralı!
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
Konya'da hareket halindeki otomobil bir anda alev aldı
Konya'da hareket halindeki otomobil bir anda alev aldı

Popüler Haberler

Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Koçova neresidir? Koçovalı soyadı nerden geliyor, ne demek?
Emlak vergisi ödemeleri Nisan ayında yapılacak mı? Emlak vergisi ödemeleri ertelenecek mi?
Annelere aylık 700 lira nakit yardımı almak için hangi şartlar gerekiyor? E-devlet annelere nakit yardım başvuru şartları ne, kimlere verilecek?
Netflix yeni dizisi Snabba Cash nasıl bir dizi konusu ne?
Azize ne zaman başlayacak? Azize 2. tanıtım fragmanı yayınlandı!
Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Rüyada tekneye binmek ne demektir? tekneye bindiğini görme rüyasının tabiri ve anlamı
Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.