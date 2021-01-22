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Tokat'ta alarm! Mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

İlk olarak ada ülkesi İngiltere'de görülen ve bulaşma oranı yüzde 75 oranında artan mutasyonlu koronavirüs Tokat'ta görüldü.

22 Ocak 2021 Cuma 17:30
Tokat'ta alarm! Mutasyonlu koronavirüs tespit edildi
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Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak İngiltere'de görülen ve bulaşma oranı yüzde 75 oranında artan mutasyonlu koronavirüs alarmı Türkiye'de de verildi. Geçirmiş olduğu mutasyon sebebiyle bulaşma oranı artan virüs sebebiyle ada ülkesi İngiltere'de vaka ve ölüm sayıları rekorlar kırarken, Türkiye İngiltere^den gelen uçuşlardaki yolcular için PCR testleri yapmaya başlamıştı.

Ancak alınan tüm bu tedbirlere rağmen mutasyon geçirmiş koronavirüs Gaziantep'ten sonra Tokat ilinde de görüldü ve bakanlık hemen harekete geçti.

TOKAT'TA 10 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda açıklama yapan Bakanlık Tokat'ta 8 kişi ve ilçesi Niksar'da ise 2 kişide yapılan testler sonusunda mutasyon geçirmiş korona virüs tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

Öte yandan ülkemizde Bakanlık tarafından il sağlık müdürlüklerine gönderilen yeni kitler ile tarama yapılmaya başlanmıştı.

 

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
Mutasyonlu VirüsTokatIngiltere
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