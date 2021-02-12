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Tokat'ta 5 katlı apartmanda yangın çıktı: İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar

Tokat'da 5 katlı bir binada sebebi bilinmeyen bir yangın başladı. Binada mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında yaralanan olmadı.

12 Şubat 2021 Cuma 18:48
Tokat'ta 5 katlı apartmanda yangın çıktı: İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar
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Tokat Erbaa’da 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Apartmanın zemin katında akşama doğru saat 16.30 sularında yangın başladı. Zemin katın ardiyesinden yükselmeye başlayan dumanları fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Apartman kısa sürede duman altı oldu. Apartman sakinleri, nefes alabilmek için balkonlara koştu. Kısa sürede apartmanın önüne gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan merdiven yardımıyla balkonlardaki apartman sakinlerini kurtardı. Ardiyede çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi 20 dakika sürdü. Yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemedi.

Apartman sakinlerinden Yılmaz Atik, evden çıktığı sırada dumanlardan ötürü hiçbir şey göremediğini dile getirdi. Asansörü zor da olsa bulabilen Atik, kendisini hemen dışarıya atmış. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Son Güncelleme: 12.02.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
TokatErbaaYangınItfaiyeDuman
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