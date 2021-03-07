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Tokat'ta 2 köy daha karantinaya alındı

Tokat ilinde artan koronavirüs vakaların önü kesilemiyor. Her geçen gün pozitif vaka sayısı artan Tokat'ta 2 köy daha karantinaya alındı. Niksar ilçesine bağlı iki köy 7 gün süreyle karantinada kalacak.

07 Mart 2021 Pazar 17:53
Tokat'ta 2 köy daha karantinaya alındı
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Ülkemizin içinde bulunduğu salgın Tokat ilini oldukça etkiledi. Son dönemde artan pozitif vaka sayıları sebebiyle arka arkaya Tokat'ın birçok köyü karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca verilen kararlar kapsamında vakaların artışı sebebiyle Niksar ilçesine bağlı Çay ve Terzioğlu köylerinin karantinaya alınması gerektiği bildirildi. Kaymakam tarafından yapılan açıklamaya göre her iki köyün 7 Mart 2021 tarihi saat 21.00 itibarıyla 7 gün boyunca karantina altına alınacağı belirtildi.  



Son Güncelleme: 07.03.2021 17:53
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