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Tokat Havalimanı 2021 yılına yetişecek

Tokat'ta havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine uygun olmaması nedeniyle yeni havaalanı inşaatı devam ediyor. Altyapı çalışmaları yüzde 96 oranında tamamlanan Tokat Havalimanı 2021 yılına yetişecek.

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:06
Tokat Havalimanı 2021 yılına yetişecek
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Tokat’ta havaalanının büyük gövdeli uçaklarının inişine uygun olmaması sebebiyle yapımı başlayan yeni havaalanı inşaat sürüyor. 500 milyon TL’ye ihale edilen alanda pist, apron ile taksi yolu yapım çalışması çift vardiya sistemiyle devam ediyor.


Söngüt köyü arazisinin içerisine yaptırılan havaalanı inşaatının 2021 yılında bitirilmesi bekleniyor.

İnşaatın altyapısı yüzde 96 oranında tamamlandı

Havaalanındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Tokat Milletvekili Arslan inşaatın altyapı çalışmalarının yüzde 96 oranında tamamlandığını, üst yapıdaysa yüzde 75’e yaklaştığını belirtti. Altyapının kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını işaret eden Arslan, 2021 yılı başlarında havaalanın halkın hizmetine açılacağını kaydetti.



Son Güncelleme: 28.09.2020 16:06
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