Tokat atan eşinden şikayetçi oldu, hapis cezası çıkınca şikayetini geri çekti

Kayseri’de yaşayan Mehmet N. (34), geçtiğimiz yılın Nisan ayında 5 yıllık eşi Kader N. (34) ile tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan tartışmada Mehmet N. Eşine tokat attı ve gözünde morluk oluşan Kader N. polis merkezine giderek eşini şikayet etti. Eşinin özür dilediği Kader N. ertesi gün şikayetinden vazgeçti fakat Mehmet N. hakkında basit yaralama suçundan kamu davası açıldı.

Geçtiğimiz mart ayında 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Mehmet N.’ye 5 ay hapis cezası çıktı. Kader ile Mehmet N. çifti 23 Temmuz günü Kapadokya’yı gezdikleri esnada polis tarafından durduruldu. Hakkında kesinleşmiş 5 ay hapis cezası olduğu tespit edilen Mehmet N. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘’Şikayetimi çektim.’’

Kader N., eşi hakkındaki şikayeti geri almasına karşın dava açıldığını ifade etti. Eşinin kendisine tokat attığını duyan yakınlarının polise şikayette bulunma konusunda baskı yaptığını ifade eden Kader N. sinirle şikayette bulunduğunu ancak ertesi gün geri çektiğini söyledi. Eşinin 1 yıldan az olması sebebiyle cezaevinde yatmayacağının söylendiğini fakat 55 gündür cezaevinde olduğunu söyleyen Kader N. ‘’Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun ve eşimi hapisten çıkarın.’’