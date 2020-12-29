TOGG’un fabrikası için alımlar başlıyor! 5 bin kişiye iş istihdamı

Bursa'da üretimi yapılacak olan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrikası için inşaat çalışmaları başlatılıyor. İnşaatı başlatacak olan Yapı Merkezi ise, fabrikanın yapımı için çalıştırılmak üzere 5 bin kişinin alınacağını duyurdu. Gemlik'te kurulacak olan tesisin üst yapı inşaatını üstlenen Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Ocak ayında inşaatın başlayacağını ve toplamda 5 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.
İnşaat başladıktan sonra ilk pik döneminde aynı anda 1.500 kişinin çalışacağını söyleyen Yapı merkezinin patronu Başar Arıoğlu, ortalamada 900 kişi çalışacağını ve süreç içerisinde toplam 5 bin kişinin görev alacağını söyledi.
Son Güncelleme: 29.12.2020 10:58