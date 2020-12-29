TOGG’un fabrikası için alımlar başlıyor! 5 bin kişiye iş istihdamı

Bursa'da üretimi yapılacak olan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrikası için inşaat çalışmaları başlatılıyor. İnşaatı başlatacak olan Yapı Merkezi ise, fabrikanın yapımı için çalıştırılmak üzere 5 bin kişinin alınacağını duyurdu. Gemlik'te kurulacak olan tesisin üst yapı inşaatını üstlenen Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Ocak ayında inşaatın başlayacağını ve toplamda 5 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Tesis projesinin ortakları ile bir uyum içinde çalışmalara başladıklarını ve kendilerine verilen süre içerisinde tesisin tamamlanacağını aktaran Arıoğlu, Türkiye için büyük önem taşıyan bu projenin kendilerine önemli bir itibar kattığını vurgulayarak 2021 Ocak ayı İtibarıyla projeye başlayacaklarını ve en kısa sürede tesisi tamamlayarak teslim edeceklerini kaydetti.

İnşaat başladıktan sonra ilk pik döneminde aynı anda 1.500 kişinin çalışacağını söyleyen Yapı merkezinin patronu Başar Arıoğlu, ortalamada 900 kişi çalışacağını ve süreç içerisinde toplam 5 bin kişinin görev alacağını söyledi.