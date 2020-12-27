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TOGG, 27 Aralık günü saat 11.00'da merakla beklenen açıklamayı yapacak!

TOGG, yerli ve elektrikli otomobilin tanıtım yıl dönümünde 27 Aralık günü saat 11.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi. Milyonlar tarafından beklenen açıklamada nasıl bir habere yer verileceği merak edilenler arasında yer aldı...

27 Aralık 2020 Pazar 00:54
TOGG, 27 Aralık günü saat 11.00'da merakla beklenen açıklamayı yapacak!
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Türkiye’nin otomobili TOGG’un tanıtılması üzerinden 1 sene geçmesiyle birlikte yeni bir açıklama yapıldı. TOGG’un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada milyonlarca vatandaşı heyecanlandıracak ifadelere yer verildi.

Geçtiğimiz sene yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen Türkiye’nin Otomobili Geliştirme Grubu’nun Twitter hesabından merak uyandırıcı bir paylaşım yapıldı. TOGG’un elektrikli yerli otomobilinin ön gösterim yıldönümünde yapılan paylaşımda yerli otomobille ilgili bir videoya yer verildi. Ayrıca “Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık. Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin” ifadeleri kullanıldı.

TOGG tarafından yapılan bu paylaşımla birlikte 27 Aralık gününde yapılacak olan açıklama merakla beklenmeye başladı.



Son Güncelleme: 27.12.2020 00:54
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Anahtar Kelimeler:
TOGGYerli Otomobil
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