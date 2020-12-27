TOGG, 27 Aralık günü saat 11.00'da merakla beklenen açıklamayı yapacak!

Türkiye’nin otomobili TOGG’un tanıtılması üzerinden 1 sene geçmesiyle birlikte yeni bir açıklama yapıldı. TOGG’un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada milyonlarca vatandaşı heyecanlandıracak ifadelere yer verildi.

Geçtiğimiz senei geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen Türkiye’nin Otomobili Geliştirme Grubu’nun Twitter hesabından merak uyandırıcı bir paylaşım yapıldı. TOGG’un elektrikli yerli otomobilinin ön gösterim yıldönümünde yapılan paylaşımda yerli otomobille ilgili bir videoya yer verildi. Ayrıca “Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık. Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin” ifadeleri kullanıldı.

TOGG tarafından yapılan bu paylaşımla birlikte 27 Aralık gününde yapılacak olan açıklama merakla beklenmeye başladı.