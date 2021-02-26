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TJK 26 Şubat 2021 at yarışı sonuçları

Altılı ganyan oynayan vatandaşların merakla beklediği at yarışı sonuçlarını açıklandı mı? İzmir ve Kocaeli’nde oynanan at yarışı milyonlarca kişi tarafından canlı olarak takip ediliyor. Peki 26 Şubat at yarışı sonuçlar belli oldu mu?

26 Şubat 2021 Cuma 15:28
TJK 26 Şubat 2021 at yarışı sonuçları
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26 Şubat tarihi ile cuma günü at yarışı Kocaeli ve İzmir’de oynandı. Koronavirüs tedbirleriyle boş kalan hipodromlar TJK ekranlarından canlı olarak heyecanlı şekilde izlenmeye devam ediyor. Bugün öğleden sonra başlayan at yarışının sonuçlarını takip etmek istiyorsanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma altılı sonuçları belli oldu mu?

Altılı ganyan oynayan vatandaşlar Kocaeli ve İzmir’de oynanan at yarışı sonuçları için sabırsızlanıyor.  Henüz belli olmayan sonuçlar için TJK adresine giderek bugünün sonuçlarına ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.02.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
At YarışıAltılı Ganyan26 şubatSonuç
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