TJK 26 Şubat 2021 at yarışı sonuçları

26 Şubat tarihi ile cuma günü at yarışı Kocaeli ve İzmir’de oynandı. Koronavirüs tedbirleriyle boş kalan hipodromlar TJK ekranlarından canlı olarak heyecanlı şekilde izlenmeye devam ediyor. Bugün öğleden sonra başlayan at yarışının sonuçlarını takip etmek istiyorsanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.





Altılı ganyan oynayan vatandaşlar Kocaeli ve İzmir’de oynanan at yarışı sonuçları için sabırsızlanıyor. Henüz belli olmayan sonuçlar için TJK adresine giderek bugünün sonuçlarına ulaşabilirsiniz.