2020’nin Mart ayında başlayıp hâlâ etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle, sosyal hayat büyük oranda kısıtlandı. Geçtiğimiz haziran ayında normalleşme sürecine girilmiş ancak vaka sayılarının hızla artması nedeniyle Kasım ayında yasaklar yeniden hayatımıza girdi. Kasım ayı itibarıyla kafe, restoran, sinema salonları ve tiyatrolar hizmete ara verdi.

Tiyatrolar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanıgeçtiğimiz haftalarda, alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında büyük bir başarı elde edildiğini vurgulayarak ilerleyen süreçteların kademeli olarak kaldırılacağını bildirmişti.

Vaka sayılarında yeniden dalgalanma yaşanınca Bakan Soylu kısıtlamalar hakkında açıklama yaptı. Soylu, kısıtlamalar için biraz daha sabredilmesi gerektiğini ve işletmeleri açıp bir ay sonra kapatmanın iyi bir şey olmadığını söyledi. Veriler belirli bir seviyeye ulaştığında kısıtlamaların kademeli olarak esnetileceğini vurgulayan Soylu, yaza ve turizm sezonuna güçlü bir şekilde girmeyi hedeflediklerini belirtti.