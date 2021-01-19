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Tiyatro sanatçısı Bülent Yıldıran yaşama gözlerini yumdu

Tiyatro sanatçılığının yanı sıra rejisörlük, seslendirme sanatçılığı gibi pek çok alanda görev alan BÜlent Yıldıran 64 yaşında hayatını kaybetti. Deneyimli sanatçının ölüm haberi Oyuncular Sendikası tarafından duyuruldu.

19 Ocak 2021 Salı 22:12
Tiyatro sanatçısı Bülent Yıldıran yaşama gözlerini yumdu
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Sanat dünyası bir isime daha veda etti. 64 yaşında olan ve oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapan Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Haberi Oyuncular Sendikası sosyal medya hesbaından duyurdu. Baş sağlığı dileklerini paylaşan Oyuncular Sendikası üyeleri Bülent Yıldıran’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bülent Yıldıran kimdir?

1957 yılında doğan Bülent Yıldıran ilk olarak Öncü Sahnesinde tiyatro oyunlarında rol almıştır. Daha sonra Ankara’da pek çok tiyatroda sahne alan Yıldıran oyunculuğun yanı sıra rejide de görev almıştır. Bir çok çocuk ve eğlence programının seslendirme görevini yürüten Yıldıran sanat hayatına pek çok yapım sığdırmıştır.

Alim Dayı, Behzat Ç., Aşk Tesadüfleri Sever, Ümit Milli, Azizname, Tesadüfen Kadın, Öyle ya da Böyle Yıldıran’ın rol aldığı bazı yapımlardır.



Son Güncelleme: 19.01.2021 22:12
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BülentYıldıran
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