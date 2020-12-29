Tırla çarpışan aracın içindeki aile hayatını kaybetti!

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tır ile binek araç kaza yaptı. Feci kaza sonrasında Vehbi Özen ve Ayşe Özen, kayınvalidesi Cemile Kılıçaslan ve 9 yaşındaki çocukları hayata gözlerini yumdu. Tır sürücüsü Murat K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Verilen bilgilere göre Vehbi Özen’in kullandığı binek araç karşıdan gelen tır ile çarpıştı. Tırla kafa kafaya çarpışan araç darbenin etkisi ile yolun kenarında yer alan tarlaya savruldu. Kaza ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri binek araçta yer alan Vehbi Özen, Ayşe Özen ve kayınvalidesi Cemile Kılıçaslan’ın olay yerine hayatlarını kaybettiklerini ifade etti. Ağır yaralı olan 9 yaşındaki Yağmur Özen ise acil olarak hastaneye kaldırıldı. Dinar Devlet Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen Yağmur Özen de hayatını kaybetti.

Diğer yandan tırın sürücüsü Murat K. aracın yüksekliği sayesinde kazayı hafif yaralanarak atlattı.