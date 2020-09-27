Tıp fakültesi mezunu genç kız evinde ölü bulundu

Üzücü olay bugün Burdur Bucak'ta yaşandı.

İlçede ailesiyle birlikte yaşayan ve geçtiğimiz senelerde tıp fakültesinden mezun olup, uzmanlık sınavlarına çalışan 25 yaşındaki Büşra A. isimli genç kız eve gelen ailesi tarafından hareketsiz vaziyette balkonda bulundu. Ailesi tarafından durum hemen 112'ye bildirildi. Eve gelen 112 sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yapıp ambulans ile hemen devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen 25 yaşındaki genç doktor hayata tutunamadı.

Büşra A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Genç kızın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netleşecek.

Öte yandan 25 yaşında olan genç kızın 2 sene evvel tıp fakültesini başarı ile bitirdiği ve uzmanlık sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.