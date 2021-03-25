Ticari amaçla yolcu taşıyan araçlarda yeni dönem!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME), gerçekleştirdiği İBB UKOME toplantısında birçok gündem maddesini masaya yatırarak yeni kararlar aldı. Karara bağlanan gündemlerden birisi de ticari amaçla yolcu taşıyan araçlarda kullanılan cam film konusuydu.

6 Şubat'ta yapılan UKOME toplantısında, yolcu taşımacılığında kullanılan taksi ve taksi dolmuşların en az 2 şoför çalıştırma zorunluluğu ile alınan karar revize edilerek, pandemi süreci boyunca kaldırılırken diğer taraftan araçların camlarının renksiz olmasıyla ilgili uygulanan cam filmi kullanılmaması teklifi değerlendirmeye alındı.

Toplantı katılımcılarına sunulan teklif ile ilgili gerçekleştirilen müzakereler sonrasında teklif oy birliği ile kabul edilirken, konuyla ilgili yapılan açıklamada bundan sonraki süreçte ticari tüm araçların içinin görülecek şekilde olması için araçların cam filmsiz olacağı kaydedildi.