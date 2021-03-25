Ticari amaçla yolcu taşıyan araçlarda yeni dönem!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME), gerçekleştirdiği İBB UKOME toplantısında birçok gündem maddesini masaya yatırarak yeni kararlar aldı. Karara bağlanan gündemlerden birisi de ticari amaçla yolcu taşıyan araçlarda kullanılan cam film konusuydu.
Toplantı katılımcılarına sunulan teklif ile ilgili gerçekleştirilen müzakereler sonrasında teklif oy birliği ile kabul edilirken, konuyla ilgili yapılan açıklamada bundan sonraki süreçte ticari tüm araçların içinin görülecek şekilde olması için araçların cam filmsiz olacağı kaydedildi.
Son Güncelleme: 25.03.2021 20:08