Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret bakanlığı yer değiştirme Yönetmeliği 11 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve kanunlaştı. Bu kapsamda atanacak olan kişilerin görevde verimliliği artırmak adına ülkenin çeşitli bölgelerinde ki birimlerde görev yapmalarına imkan sağlandı. Bu kapsamda ülke genelindeki memuriyeti hizmetinin daha da kaliteli hale gelmesi amaçlanıyor. Ticaret bakanlığı yer değiştirme Yönetmeliği ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız 11 Mayıs 2021 tarihli resmi gazeteye intenet üzerinden girerek ticaret bakanlığı yer değiştirme Yönetmeliğinin detaylarına bakarak öğrenebilirler.
Son Güncelleme: 11.05.2021 04:20