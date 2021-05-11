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Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’ye göre Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlandı. Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

11 Mayıs 2021 Salı 04:20
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
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Ülkemizde her gün yeni bir kanun ve kural ortaya çıkmaktadır. Türkiye büyük millet Meclisi tarafından alınan kararlar, o günün resmi gazetesinde yayınlanmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan tüm kural ve kanunlar ülkemizdeki tüm vatandaşların uyuması gereken kural ve kanunlardır. Bunlar TBMM tarafından belirlenir. Belirlenen bu kurallar ülkemizde yaşayan tüm insanları kapsamaktadır. Bu kapsamda bu kuralların hepsi resmi gazetede yayınlanmaktadır. Son olarak 11 Mayıs 2021 tarihli resmi gazeteye göre Ticaret bakanlığı yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlandı.

Ticaret bakanlığı yer değiştirme Yönetmeliği 11 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve kanunlaştı. Bu kapsamda atanacak olan kişilerin görevde verimliliği artırmak adına ülkenin çeşitli bölgelerinde ki birimlerde görev yapmalarına imkan sağlandı. Bu kapsamda ülke genelindeki memuriyeti hizmetinin daha da kaliteli hale gelmesi amaçlanıyor. Ticaret bakanlığı yer değiştirme Yönetmeliği ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız 11 Mayıs 2021 tarihli resmi gazeteye intenet üzerinden girerek ticaret bakanlığı yer değiştirme Yönetmeliğinin detaylarına bakarak öğrenebilirler.


Son Güncelleme: 11.05.2021 04:20
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme YönetmeliğiResmi Gazete
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