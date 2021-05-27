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Ticaret Bakanlığı sözleşmeli olarak personel istihdam edecek

Ticaret Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı sözleşmeli olarak personel istihdam edecek.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:33
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli olarak personel istihdam edecek
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sosyal medya hesabından personel alım ilanı duyurusu yaptı. Ticaret Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı sözleşmeli olarak personel istihdam edecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır’’ ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı personel alımında tercihler 27 Mayıs 2021 tarihi ile 3 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri 3 Haziran tarihinde gece saat 00:00’a kadar sürecek. Tüm adaylar işlemlerini ÖSYM sistemi üzerinden yapabilecek. Tüm başvurular online sistemler üzerinden çözülecek. Tercihler KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu üzerinden yer alan kurallar çerçevesinde yapılacaktır.


Son Güncelleme: 27.05.2021 15:33
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıÖSYM
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