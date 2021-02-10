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Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de duyurulan ilanda alımların İŞKUR üzerinden yapılacağı ifade edildi. Vatandaşlarımız Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı ne zaman sorusunun yanıtını arıyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:18
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak
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Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de duyurulan ilanda alımların İŞKUR üzerinden yapılacağı ifade edildi. Alımların Beden İşçisi ve Koruma ve Güvenlik Hizmetleri alanlarına yapılacağı dile getirildi. Vatandaşlarımız Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı ne zaman sorusunun yanıtını arıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilan 15.02.2021 tarihinde İŞ-KUR intenet sitesinden yayınlanacak. İlanın yayınlanmasının ardından 5 gün içerisinde esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurular alınacaktır.

Ticaret Bakanlığı Personel Alım Şartları

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a.Türk Vatandaşı olmak,

b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

5. Başvurulan;

a. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:

i. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

ii. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

iii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde "özel güvenlik görevlisi olur" şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

v. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

b. Beden İşçisi Kadrosu için:

i. En az ortaöğretim mezunu olmak

ii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.



Son Güncelleme: 10.02.2021 14:18
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Ticaret BakanlığıPersonel Alımı115 Işçi
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