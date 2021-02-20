Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan açıklama! Esnaf ve Sanatkarlara gelir kaybı ve kira desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın esnaf ve sanatkarlar için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar merak edilmeye devam ediyor. Açıklamalarında esnaf ve sanatkarların şubat ayı gelir kaybı ve kira destek ödemelerinin belirtildiği açıklamalar pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Bakan Pekcan açıklamalarında, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişilere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." Diyerek vatandaşları heyecanlandırdı.

1 yılı aşkın süredir devam eden Koronavirüs salgın sürecinden en fazla etkilenen iş kolu olan esnaf ve sanatkarlar için yapılacak gelir kaybı ve kiraı ödemelerinde ilk taksitler 20 Ocak’ta ödenmeye başlayacak. Ayrıca kira destekleri ise 27 Ocak tarihinde ödenmeye başlanacak denildi.

Esnaf ve sanatkarlara yapılacak yardımlardan şartları sağlamasına rağmen başvuru yapmayanlar için son başvuru tarihi 31 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Gelir kaybı desteğinden faydalanacak vatandaşlara 3 ay boyunca her ay 1.000 TL yardım yapılırken aynı zamanda büyükşehirlerde kira desteği için 750 TL, diğer şehirler için 500 TL kira yardımı yapılacak.