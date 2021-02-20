İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan açıklama! Esnaf ve Sanatkarlara gelir kaybı ve kira desteği

Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan açıklamalarda esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılacak Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamalarda yardımların başlayacağı tarihler belirtilirken başvurular ile ilgili de açıklamalar yapıldı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:12
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan açıklama! Esnaf ve Sanatkarlara gelir kaybı ve kira desteği
Takip Et:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın esnaf ve sanatkarlar için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar merak edilmeye devam ediyor. Açıklamalarında esnaf ve sanatkarların şubat ayı gelir kaybı ve kira destek ödemelerinin belirtildiği açıklamalar pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Bakan Pekcan açıklamalarında, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişilere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." Diyerek vatandaşları heyecanlandırdı.

1 yılı aşkın süredir devam eden Koronavirüs salgın sürecinden en fazla etkilenen iş kolu olan esnaf ve sanatkarlar için yapılacak gelir kaybı ve kira yardımı ödemelerinde ilk taksitler 20 Ocak’ta ödenmeye başlayacak. Ayrıca kira destekleri ise 27 Ocak tarihinde ödenmeye başlanacak denildi.

Esnaf ve sanatkarlara yapılacak yardımlardan şartları sağlamasına rağmen başvuru yapmayanlar için son başvuru tarihi 31 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Gelir kaybı desteğinden faydalanacak vatandaşlara 3 ay boyunca her ay 1.000 TL yardım yapılırken aynı zamanda büyükşehirlerde kira desteği için 750 TL, diğer şehirler için 500 TL kira yardımı yapılacak.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖdemeYardımGelir Kaybışubat AyıKira DesteğiSanatkarEsnafRuhsar PekcanTicaret Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt'te güvenlik korucularını taşıyan minibüs faciadan döndü!
Siirt'te güvenlik korucularını taşıyan minibüs faciadan döndü!
Yozgat'ta tüp patladı: 2 ölü
Yozgat'ta tüp patladı: 2 ölü
Gaziantep'in Karkamış sınır kapısındaki bir tırda yapılan aramalarda 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'in Karkamış sınır kapısındaki bir tırda yapılan aramalarda 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Balıkesir'de aynı mahalledeki 8 ev karantinaya alındı
Balıkesir'de aynı mahalledeki 8 ev karantinaya alındı
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Denizli'de eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen kişi intihara kalkıştı
Denizli'de eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen kişi intihara kalkıştı

Popüler Haberler

Ripple (XRP) davası ne zaman saat kaçta? Ripple davayı kazanırsa ne olur, kaybederse ne olur? 22 Şubat Ripple davası detayları
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? Emekliye kredi veren bankalar ve faiz oranları
Survivor 2021 33. bölüm fragmanı 22 Şubat 2021 Pazartesi
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Bugün tv'de kimin maçı var? 22 Şubat 2021 Pazartesi maç programı ve TV maç yayınları saatleri
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2021
Trendyol paylaş kazan nedir, kampanyaya nasıl katılabilirim?
2020 Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS başvuru işlemleri
Belediye Temizlik Görevlilerine ne kadar maaş veriliyor? Çöpçüler ne kadar maaş alır?
Volkswagen Golf 8 fiyatı ne kadar olacak? 2020 VW Golf Türkiyede ne zaman satışa çıkar?
Sıfır faizli araç kredisi veren ve satış yapan otomotiv firma kampanyaları
2021 yılı doğum yardım ücreti ne kadar? Doğum yardım parasında istenilen belgeler
Altın ne kadar oldu? 22 Şubat 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 22 Şubat 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 22 Şubat 2021 Pazartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
10000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2020 Steam oyun indirim günleri
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 22 Şubat 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.