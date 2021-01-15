İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Ticaret Bakanı Pekcan'dan usulsüzlük açıklamaları! 2020 yılında 780 milyon TL usulsüzlük!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın usulsüzlük raporu açıklamaları merak ediliyor. 2020 yılında 780 milyon TL usulsüzlük yapıldı açıklamaları sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

15 Ocak 2021 Cuma 00:48
Ticaret Bakanı Pekcan'dan usulsüzlük açıklamaları! 2020 yılında 780 milyon TL usulsüzlük!
Takip Et:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan son raporlar merak edilirken usulsüzlük yapıldığına dair söylemleri pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Akaryakıt Özel Ekipleri ile ilgili açıklamaları vatandaşlar tarafından eleştirilere neden olurken açıklamalar merak edildi.

Bakan Pekcan açıklamalarında ‘Akaryakıt Özel Ekibi bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda 5,5 milyar TL usulsüzlük yapmıştır. 12,4 milyar TL değerinde sahte fatura tespit ettik. Sadece 2020 yılında yapılan usulsüzlük miktarı 780 milyon TL.’ dedi.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanıRuhsar PekcanUsulsüzlük RaporuAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da aracıyla dereye uçan sürücü telefonla yardım istedi
Tekirdağ'da aracıyla dereye uçan sürücü telefonla yardım istedi
Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Denizli'de kar yağışı bekleniyor!
Denizli'de kar yağışı bekleniyor!
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını öldürdü
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını öldürdü
Son dakika: Bir günde 272 binden fazla kişi aşı oldu!
Son dakika: Bir günde 272 binden fazla kişi aşı oldu!
Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Popüler Haberler

Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2021 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 15 Ocak 2021 Cuma Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
2019 EUS başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayınlandı
Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi? Mucize 2 Aşk oyuncuları ve konusu
Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş yeni maddeler halinde 7 korona önlem paketi içeriği
Okula yeni başlayanlar ( İlkokul 1. Sınıflar ) için okul ihtiyaç listesi
Güncel gümüş fiyatları 15 Ocak 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
TRT Spor canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ocak 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ocak 2021 Cuma güncel liste
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Ocak 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.