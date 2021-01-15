Ticaret Bakanı Pekcan'dan usulsüzlük açıklamaları! 2020 yılında 780 milyon TL usulsüzlük!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan son raporlar merak edilirken usulsüzlük yapıldığına dair söylemleri pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Akaryakıt Özel Ekipleri ile ilgili açıklamaları vatandaşlar tarafından eleştirilere neden olurken açıklamalar merak edildi.

Bakan Pekcan açıklamalarında ‘Akaryakıt Özel Ekibi bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda 5,5 milyar TL usulsüzlük yapmıştır. 12,4 milyar TL değerinde sahte fatura tespit ettik. Sadece 2020 yılında yapılan usulsüzlük miktarı 780 milyon TL.’ dedi.