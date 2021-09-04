THY'den uçuş öncesi PCR testi şartı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi 81 İl valiliğine gönderilirken, PCR testi başlık genelgenin de tüm detayları belli olmaya başladı. Genelgede 6 Eylül tarihinden itibaren bir çok yer için PCR testi şartı getirilirken bu zorunluluk 18 yaş ve üzeri uçak yolculuğu yapacak olanlar içinde geçerli olacak.
TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN (THY) PCR TESTİ AÇIKLAMASI
Söz konusu genelgeye ilişkin Türk Hava Yolları tarafından yapılan bir duyuruda İçişleri Bakanlığı tarafında hazırlanan genelge kapsamında 6 Eylül'den itibaren gerçekleştirilecek olan tüm uçuşlarda yolculara HES kodu vasıtasıyla aşılı olma veya hastalığı geçirmiş olma kontrolünün yapılacağı belirtilirken, yolcuların kendilerine en az 48 saat önce yapılmış negatif sonuç gösteren PCR testini de ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.