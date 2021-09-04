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THY'den uçuş öncesi PCR testi şartı!

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı PCR testi başlıklı genelgede uçuş yapacak olan yolcuların PCR testi ibraz etmeleri istenecek. 2 doz aşısını yaptırmış olan yolcular ise aşı kartını ibraz ederek uçuşunu gerçekleştirebilecek.

04 Eylül 2021 Cumartesi 11:34
THY'den uçuş öncesi PCR testi şartı!
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi 81 İl valiliğine gönderilirken, PCR testi başlık genelgenin de tüm detayları belli olmaya başladı. Genelgede 6 Eylül tarihinden itibaren bir çok yer için PCR testi şartı getirilirken bu zorunluluk 18 yaş ve üzeri uçak yolculuğu yapacak olanlar içinde geçerli olacak.

Genelgede, aşının iki dozunu olmayan ve hastalık geçirmeyen yolcuların uçağa binmeden en az 48 saat öncesinde yaptırdığı PCR testini ibraz etmek zorunda olacaklar. İç hatlar arasında başlayacak olan uygulama 18 yaş ve üzeri yolcuları için geçerli olacak. Aşılardan, Biontech veya Sinovac'tan en az iki doz yapılmış olması ve son aşı tarihinin üzerinden 14 gün geçmesi de gerekiyor. Koronavirüs hastalığını atlatmış olan kişilerin karantina süresini tamamladıklarına dair bilgiyi yetkililerle paylaşırken karantina bitiş süresinin üzerinden de 180 gün geçmemiş olması şartı aranıyor.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN (THY) PCR TESTİ AÇIKLAMASI

Söz konusu genelgeye ilişkin Türk Hava Yolları tarafından yapılan bir duyuruda İçişleri Bakanlığı tarafında hazırlanan genelge kapsamında 6 Eylül'den itibaren gerçekleştirilecek olan tüm uçuşlarda yolculara HES kodu vasıtasıyla aşılı olma veya hastalığı geçirmiş olma kontrolünün yapılacağı belirtilirken, yolcuların kendilerine en az 48 saat önce yapılmış negatif sonuç gösteren PCR testini de ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.


Son Güncelleme: 04.09.2021 11:34
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Anahtar Kelimeler:
GenelgePCR TestiIçişleri BakanlığıThy
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