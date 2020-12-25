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THY'den son dakika korona açıklaması! 28 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında THY yeni uygulamaya başlıyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından gelecek hafta başından itibaren başlayacak olan yeni uygulamayı duyurdu.

25 Aralık 2020 Cuma 20:18
THY'den son dakika korona açıklaması! 28 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak
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Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbir ve uygulamalara her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle yurt dışından gelen mutasyon geçirmiş koronavirüs haberlerinden Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Türk Hava Yollarından virüs ile mücadele kapsamında yeni bir uygulama geldi.

28 Aralık tarihinden itibaren THY tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında başlayacak olan yeni uygulamayı Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekşi yapmış olduğu paylaşımda 28 Aralık tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığının isteği doğrultusunda THY ile ülkeye gelecek olan yolcuların uçağa binmeden en az 72 saat önce PCR sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:18
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Anahtar Kelimeler:
ThyBilal EkşiPCR Testi
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