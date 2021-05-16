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THY'den seyahat izin belgesi açıklaması!

Yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi sonrasında Türk Hava Yolları'da seyahat izin belgesi ile ilgili bir açıklama yaptı. buna göre 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yurt içi yolculuklarda seyahat izin belgesi istenmeyecek.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:28
THY'den seyahat izin belgesi açıklaması!
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İçişleri Bakanlığı’nın 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinin arasında uygulanacak olan kısıtlamalar ile ilgili yayınladığı genelge ile şehirlerarası uçakla yolculuklarda seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Yeni genelgenin yayınlanmasının sonrasında Türk Hava Yolları’da  (THY) uçak seyatleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada. "Değerli misafirlerimiz; kademeli normalleşmeyle güzel günlere dönüs baslıyor. 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyac duymadan alabilirsıniz. Kısıtlama saatlerinde uçuslarımıza katılacak misafirlerımiz seyahat belgeleriyle (uçak bileti, rezervasyon vb) havalimanı ulasımlarını gerçeklestirebilirler."


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
ThyKademeli NormalleşmeSeyahat Izin Belgesi
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