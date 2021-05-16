THY'den seyahat izin belgesi açıklaması!

Yeni genelgenin yayınlanmasının sonrasında Türk Hava Yolları’da (THY) uçak seyatleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada. "Değerli misafirlerimiz; kademeli normalleşmeyle güzel günlere dönüs baslıyor. 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyac duymadan alabilirsıniz. Kısıtlama saatlerinde uçuslarımıza katılacak misafirlerımiz seyahat belgeleriyle (uçak bileti, rezervasyon vb) havalimanı ulasımlarını gerçeklestirebilirler."
Son Güncelleme: 16.05.2021 16:28