THY'den seyahat izin belgesi açıklaması!

İçişleri Bakanlığı’nın 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinin arasında uygulanacak olan kısıtlamalar ile ilgili yayınladığı genelge ile şehirlerarası uçakla yolculuklardaistenmeyecek.

Yeni genelgenin yayınlanmasının sonrasında Türk Hava Yolları’da (THY) uçak seyatleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada. "Değerli misafirlerimiz; kademeli normalleşmeyle güzel günlere dönüs baslıyor. 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyac duymadan alabilirsıniz. Kısıtlama saatlerinde uçuslarımıza katılacak misafirlerımiz seyahat belgeleriyle (uçak bileti, rezervasyon vb) havalimanı ulasımlarını gerçeklestirebilirler."