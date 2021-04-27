THY'den sevindirici haber: Tam kapama süreci içinde alınmış biletler ücretsiz olarak değiştirilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı üzere ülke tamamında tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan 2021 saat 17.00 ile 17 Mayısıs 2021 Pazartesi saat 05.00 arasında tam kapanma uygulanacak. Alınan bu karar sayesinde vaka sayılarının 5 binin altına inmesi hedefleniyor. Karar sonrası seyahat planları yapan ve önceden biletlerini alanlar ise bu planlarını askıya alacak gibi duruyor. Çünkü yayınlanan bildiride otel rezervasyonları vb. rezervasyonlarının yasaktan muaf olmadığı belirtildi. Türk Hava Yolları kapanma süreci içinde alınan biletleri ücretsiz değiştirileceğini açıkladı.
THY uçak biletlerini değiştiriyor!
Tam kapanma sürecine denk gelen ve önceden alınmış yurt içi seyahat biletlerinin farklı bir tarihe ertelenmesi işlemini ücretsiz olarak gerçekleştireceğini duyurdu. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilendirme için uygulamayla ilgili detayların belli olması bekleniyor. İşte o açıklama;