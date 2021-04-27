THY'den sevindirici haber: Tam kapama süreci içinde alınmış biletler ücretsiz olarak değiştirilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı üzere ülke tamamında tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan 2021 saat 17.00 ile 17 Mayısıs 2021 Pazartesi saat 05.00 arasında tam kapanma uygulanacak. Alınan bu karar sayesinde vaka sayılarının 5 binin altına inmesi hedefleniyor. Karar sonrası seyahat planları yapan ve önceden biletlerini alanlar ise bu planlarını askıya alacak gibi duruyor. Çünkü yayınlanan bildiride otel rezervasyonları vb. rezervasyonlarının yasaktan muaf olmadığı belirtildi. Türk Hava Yolları kapanma süreci içinde alınan biletleri ücretsiz değiştirileceğini açıkladı.

THY uçak biletlerini değiştiriyor!

Son kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda 29 Nisan ve 17-Mayısıs tarihleri arasında ülke tamamında tam kapanma uygulaması yapılacak. Türk Hava Yolları bu tarihler içinde alınmış uçak biletlerine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tam kapanma sürecine denk gelen ve önceden alınmış yurt içi seyahat biletlerinin farklı bir tarihe ertelenmesi işlemini ücretsiz olarak gerçekleştireceğini duyurdu. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilendirme için uygulamayla ilgili detayların belli olması bekleniyor. İşte o açıklama;