THY yasaklarda ücret almıyor

THY Ücret Almayacak

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan tarihinden başlamak üzere 17 Mayısıs pazartesi gününe kadar toplamda 18 günlük sokağa çıkmaları uygulanacak. Kabine toplantısı sonrasında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma kararı alındığını açıkladı. Bunun üzerine Türkiye’nin en büyük havayolu firması olan Türk hava yolları, 29 Nisan ile 17 Mayısıs tarihleri arasında ki yurtiçi uçuşlardaki bilet değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılabileceğini açıkladı.

Yapılan bu duyurunun ardından vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alındı. Bu duyuru firmanın resmi Twitter hesabından yapıldı. Yetkili merciler ve çağrı merkezlerinin yedi gün 24 saat hizmette olduğunu ve Yurtiçi biletlerinde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımızın bu taleplerinin ücretsiz bir şekilde yapılacağı açıklandı. Bu kararın alınmasındaki temel amaç vatandaşlarımızın mağdur olmaması olduğu söyleniyor.