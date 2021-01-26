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THY uçuşlarda Avrupa birincisi olmaya devam ediyor!

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü Ocak ayının 3. haftası ile ilgili uçuş verilerini paylaştı. Verilerde THY'nin Avrupa birincisi olması dikkat çekti. Sıralamada bir diğer Türk firması da yer aldı.

26 Ocak 2021 Salı 02:41
THY uçuşlarda Avrupa birincisi olmaya devam ediyor!
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Türk Hava Yolları Avrupa’da yükselmeye devam ediyor. 18 – 24 Ocak 2021 tarihinde THY 596 uçuş ile ilk sırada yer aldı. Pegasus ise 247 uçuş ile beşinci sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü 2021 Ocak ayının üçüncü haftasında hava trafik verilerini paylaştı. Verilerde THY ilk sırada yer alırken Avrupa genelinde ki diğer hava yolu şirketlerinde düşüş olduğu dikkat çekti.

2019 yılına göre 2020 yılı %65 düşüş yaşarken Avrupa’nın uçuş oranlarını THY yükseltti. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden bir tanesi olan Air France 397 uçuş ile THY’den sonra ikinci olurken Wideroe 252 uçuş ile üçüncü sırada yer buldu.

Diğer Türk hava yolu şirketi olan Pegasus ise 247 uçuşla beşinci sırada yer aldı.

 

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 02:41
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ThyAvrupaUçuşVeriBirinciPegasusBeşinci
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