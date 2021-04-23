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Thodex'ten sonra Vebitcoin de işlemlerini durdurdu

Son günlerde Türkiye yaşanan kripto para borsası Thodex olayından sonra diğer bir kripto para borsası olan Vebitcoin'de işlemlerini durdurma kararı aldı.

23 Nisan 2021 Cuma 23:30
Thodex'ten sonra Vebitcoin de işlemlerini durdurdu
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Kripto para borsası Thodex'in sonrasında Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Borsanın intenet sitesi www.vebitcoin.com’da yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda kripto para sektöründe meydana gelen gelişmelerden ötürü işlemlerde beklenenin üzerinde aşırı bir yoğunluk yaşandığı söylendi. Firma daha sonrasında finansal alanda şirket olarak zor bir döneme girdiklerini belirterek bütün düzenlemeleri ve hak taleplerini gerçekleştirmek üzere faaliyetleri durdurma kararını aldıklarını açıkladı.

Hesaplarına bloke kondu

Bu gelişmelerin sonrasında MASAK'ın Vebitcoin'in Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke konulduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldığı belirtildi.

Vebitcoin son zamanlarda sıkça platform ile ilgili yaşanan problemleri gidermek için altyapı çalışmaları yaptıklarını duyurusunu yapıyorlardı.  




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:30
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Anahtar Kelimeler:
ThodexVebitcoinKripto ParaBitcoin
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