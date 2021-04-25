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Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer nerede? Yakalanması için özel ekip kuruldu!

Kripto Para borsası gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Bir çok kişinin kullandığı kripto para uygulaması Thodex'te umulmayan bir dolandırıcılık yaşandı. Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, kullanıcıların 2 milyar dolarını alarak ülkeyi terk etti! Emniyet Genel Müdürlüğü kırmızı bültenle arananlar listesine onu da ekledi! Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

25 Nisan 2021 Pazar 22:52
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer nerede? Yakalanması için özel ekip kuruldu!
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Thodex kripto para borsası ile yaklaşık 400 bin kişinin toplamda 2 milyar doları ile Anavutluk’a kaçtığı iddialarında bulunulan Faruk Fatih Özer’in yakalanabilmesi amacıyla özel ekip kuruldu. Ekipler 4 ülkeye gönderildi. Bunun yanı sıra kaçak Özer’in abisinin yakalanmasından sonra kardeşi Serap Özer de Kocaeli’de tutuklandı.

Kripto para borsası Thodex’i işlemlere kapattı!

Kullanıcıların 2 milyar dolarını alarak kaçtığı söylenen Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 69’a arttı. Kripto para borsası ise Thodex’i işleme kapattı. 

Kırmızı Bülten ile aranıyor!

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer’in Anavutluk’a kaçtığı tespit edildi. İade edilmesi için girişimlerde bulunuldu. Kripto para borsası Thodex’i işlemlere kapatıp, kullanıcıların 2 milyar dolarını alıp kayıplara karışan Özer’in yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Anavutluk ile Türkiye arasındaki tüm mekanizmalar devreye sokuldu. Anavutluk güvenlik birimleri birden fazla adrese baskın yaptı. 

Çember daralmakta!

Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon için 5’er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Ekipler Anavutluk, Karadağ,Kosova ve Kuzey Makedonya ülkelerine gönderildi. Bunun yanı sıra Türk heyeti Anavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yetkililer ile Tiran’da buluşma kararı aldı. Konu ile ilgili bir toplantı düzenlenecek. Faruk Fatih Özer’in hala Anavutluk sınırları içerisinde olduğu haberleri gelmekte. Dolandırıcı Özer’in fiziki takibi devam etmekte iken ülke sınırından çıkabileceği noktalar da kapatıldı.

'Kaçmaması için önlemler alınıyor'

Karadağ,Kosova ve Kuzey Makedonya’da ilgili birimler ile gereken görüşmeler gerçekleştirildi. Emniyetin oluşturduğu ekiplerin 3 tanesi bu ülkelere gönderildi.

15 bin TL’lik Home Ofisi varmış!

Özer’in 8 ay önce Maslakta bulunan bir plazada aylık 15 bine home ofis kiraladığı, işlerini buradan gerçekleştirdiği belirlendi. Arlarında milyonluk arabalarında bulunduğu otomobilleri de rezidansının garajında bulundu. Özer’in Anavutluk’a giderken geride bıraktığı araçlarının başkası üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

'Coronavirüs olmuş'

1 ay önce koronavirüse yakalanan Özer, kendisi ile aynı vakitte korona olan başka bir şirketten ortağı MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın rezidans dairesinde karantinada olduğu öğrenildi.

Kız kardeşi tutuklandı!

Thodex ile ilgili yapılan soruşturmada Faruk Fatih Özer’in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti’nin düzenlediği ortak operasyon ile göz altına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gece Pendik ilçesinde yaptığı operasyonda Güven Özer gözaltına alınmıştı. Bunun ardından Serap Özer’de Kocaeli’nde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 80 kişi aranmakta idi ve 69’u yakalandı. 11 kişi ise hala aranıyor. Kız kardeşinin Thodex kripto para şirketinin mali işler ve muhasebesi ile ilgilendiği ortaya çıktı. Abisi Güven Özer ise Semroot adındaki dijital performans pazarlama ajansı ve kripto para şirketi Thodex ile resmi olmayan bir ortaklığı olduğu söylendi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
ThodexFaruk Fatih ÖzerKripto Para
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