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Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer nerede, hangi ülkeye kaçtı?

Thodex'in kurucusu olan Fatih Faruk Özer'in hangi ülkeye kaçtığı merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer nerede, hangi ülkeye kaçtı? sorularını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 03:10
Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer nerede, hangi ülkeye kaçtı?
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı kripto para vurgunuyla tanınan Thodex sahibi Fatih Faruk Özer’in hangi ülkeye kaçtığı merak ediliyor. Özer hakkında araştırmalar ve incelemeler devam devam ederken önemli gazetecilerden iddialar geldi.

Çiftlik Bank sonrasında Türkiye’nin en büyük dolandırıcılık hikayesi olan Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer’in Anavutluk’a kaçtığı iddia edildi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Gazeteci Yazar Dilek Güngör Özer’in Anavutluk’a kaçtığını iddia etti.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 03:10
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