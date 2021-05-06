Thodex’in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Son dönemin gündemden düşmeyen ‘Thodex vurgunu’ olayında yeni gelişmeler yaşandı. Kripto para borsası Thodex’in firar eden CEO’su Faruk Fatih Özer, binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Anavutluk’ta olduğu bilinen Özer’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Özer, 20 Nisan 2021 tarihinde Anavutluk’ta bir otele giriş yaparken otelin güvenlik kameraları tarafından görüntüleniyor. Otelin başkent Tiran’da olduğu öğrenilirken, Özer’in pasaportuyla kayıt yaptırdığı anlar görüntüleniyor.