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Thodex vurgununda aranılan firari Zuhal Özer yakalandı!

Kripto para borsasında çok fazla sayıda kişiyi mağdur edip yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer yaklaşık 1 aydır aranırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Thodex soruşturması kapsamında abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'in yakalandığı bildirildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:22
Thodex vurgununda aranılan firari Zuhal Özer yakalandı!
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Thodex şirketini kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen henüz yakalanamadı. Soruşturma dosyasında adı geçen üç kritik isimler olan yazılımcı Oral Çınar ile birlikte finans departmanı sorumlusu Rana Azap'ın yakalandığı yönünde gelen haberlerin ardından abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'inde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Thodex soruşturmasında aranan şüphelilerden finans departman görevlisi Rana Azap'ın polis tarafından yakalanarak gözaltına alınması sonrası sorgusunun yapılması için İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildiği bildirildi. Daha sonra gelen haberlerde kripto para dolandırıcısı olarak şüpheli konumunda yer alan şirket yazılımcısı Oral Çınar'ında Sarıyer'de kaldığı bir adreste yakalandığı belirtildi. 3 şüpheli isimden biri olarak aranan Oral Çınar'ında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na getirildiği ve savcılığa ifade verdiği kaydedildi.

SON FİRARİ ZUHAL ÖZER YAKALANDI!

Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'inde Aydın'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirilirken Zuhal Özer'in ifadesinin SEGBİS üzerinden alınacağı ifade edildi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 12:22
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Anahtar Kelimeler:
Thodex VurgunuFaruk Fatih ÖzerZuhal özer
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