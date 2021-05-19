Thodex vurgununda aranılan firari Zuhal Özer yakalandı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Thodex şirketini kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen henüz yakalanamadı. Soruşturma dosyasında adı geçen üç kritik isimler olan yazılımcı Oral Çınar ile birlikte finans departmanı sorumlusu Rana Azap'ın yakalandığı yönünde gelen haberlerin ardından abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'inde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
SON FİRARİ ZUHAL ÖZER YAKALANDI!
Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'inde Aydın'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirilirken Zuhal Özer'in ifadesinin SEGBİS üzerinden alınacağı ifade edildi.
Son Güncelleme: 19.05.2021 12:22