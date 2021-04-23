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Thodex vurgununda 8ilde büyük operasyon: 62 gözaltı!

Thodex, kripto para borsasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başlatılan soruşturma kapsamında 78 kişi için yakalama kararı çıkarılırken İstanbul merkez olmak üzere 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 62 kişi gözaltına alındı.

23 Nisan 2021 Cuma 12:53
Thodex vurgununda 8ilde büyük operasyon: 62 gözaltı!
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Thodex, kripto para borsası adı altında kurulan şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar gibi ir miktarı dolandırarak yurt dışına kaçtığı yönünde ortaya atılan iddialar sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyeti'ne bağlı siber suçlarla mücadele ekipleri bu sabah operasyon düzenleme kararı aldı. 

İstanbul merkez olmak üzere 8 ayrı ilde düzenlenecek olan operasyonda 78 kişi için yakalama kararı çıkarılırken eş zamanlı yapılan baskınlarda şu ana kadar 62 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Operasyonların devam ettiği bilgisinin paylaşılması sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şirket merkezinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildiği ve bu malzemelere el konulduğu belirtildi.




Son Güncelleme: 23.04.2021 12:53
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Anahtar Kelimeler:
Thodex VurgunuThodex Operasyonu62 GözaltıFaruk Fatih Özer
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