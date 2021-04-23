Thodex vurgununda 8ilde büyük operasyon: 62 gözaltı!

Thodex, kripto para borsası adı altında kurulan şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar gibi ir miktarı dolandırarak yurt dışına kaçtığı yönünde ortaya atılan iddialar sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyeti'ne bağlı siber suçlarla mücadele ekipleri bu sabah operasyon düzenleme kararı aldı.

İstanbul merkez olmak üzere 8 ayrı ilde düzenlenecek olan operasyonda 78 kişi için yakalama kararı çıkarılırken eş zamanlı yapılan baskınlarda şu ana kadar 62 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

MERKEZ KADIKÖY'DEKİ ARAMA DEVAM EDİYOR!

Operasyonların devam ettiği bilgisinin paylaşılması sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şirket merkezinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildiği ve bu malzemelere el konulduğu belirtildi.