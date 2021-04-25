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Thodex soruşturmasında gelişmeler yaşanıyor! Faruk Fatih Özer’in ağabeyi ve kız kardeşi de gözaltına alındı!

Kripto para borsasının Thodex soruşturmasında gözaltında tutulan şahıs sayısında giderek artış yaşanıyor. Dün gece Thodex'in kurucu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer'in gözaltına alınması sonrasında bugünde kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti tarafından yapılan operasyonda Kocaeli'nde gözaltına alındı.

25 Nisan 2021 Pazar 15:37
Thodex soruşturmasında gelişmeler yaşanıyor! Faruk Fatih Özer’in ağabeyi ve kız kardeşi de gözaltına alındı!
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirket ile irtibatı olduğu belirlenen 78 şüpheli sonrasında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahsi geçen soruşturma doğrultusunda, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlemiş olduğu eş zamanlı operasyonda 69 şahsı tutukladı.

Baskınlarda yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital malzemeler ve dokümanlar bulundu.

Ağabeyi ve kız kardeşi de gözaltında

Diğer yandan Thodex'in kurucu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer dün akşam Pendik'te gizlendiği evde tutuklandı.

Bu sabahsa Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti tarafından yapılan ortak operasyon neticesinde Kocaeli'nde yakalanarak tutuklandı

Şahısların emniyette işlemlerinin devam ettiği, Faruk Fatih Özer’in de aralarında olduğu firari 11 kişinin yakalanması için çalışmaların başladığı duyuruldu.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:37
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ThodexFarukFatihözerGüvenGözaltıPolisBaskınOperasyon
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