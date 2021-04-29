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Thodex soruşturması kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı!

Kripto para borsası olan Thodex şirketi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi. Tutuklananların arasında şirketin firar eden kurucusu Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ile Serap Özer'in de olduğu öğrenildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 22:43
Thodex soruşturması kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı!
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Dolandırıcılık yaptıkları iddiası üzerinde hakkında soruşturma açılan kripto para borsası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketle ilgili soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına istinaden gözaltına alınan 16 şüphelinin ifade ve işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. İşlemleri tamamlanan 6 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken tutuklananların arsında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ile Serap Özer'in olduğu öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan ve oradan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 16 şüphelinin savcılık ifadelerinin alınması sonrasında 3'ünün serbest bırakıldığı bildirildi. Geri kalan ve aralarında  Güven Özer ile Serap Özer'in olduğu 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, geri kalan şüphelilerin adli kontrol şartı talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.




Son Güncelleme: 29.04.2021 22:43
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Thodex VurgunuKripto ParaSoruşturmaTutuklama Kararı
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