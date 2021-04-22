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Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?

Yerli kripto para borsası olarak bilinen Thodex, son zamanlarda dolandırıcılık vakası iddiaları ile adını duyururken Thodex ’in reklam yüzleri oldukça merak edildi. Binlerce insanın mağdur edildiği kripto para borsası Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı? İşte Thodex hakkında merak edilenler

22 Nisan 2021 Perşembe 19:44
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?
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Kısa zaman öncesinde dolandırıcılık iddiaları ile gündeme oturan Thodex, yerli kripto para borsasıdır. Kurucusu olan Faruk Fatih Özer’in önderliğindeki sistem 2017 yılında kuruldu.  Tanıtım reklamında birçok ünlü yer alırken binlerce insanın dolandırıldığı Thodex’te ünlü isimlerde yer alıyor.

 Thodex’in reklam kampanyasında yer alan ünlüler!

Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı  Gökçe Bahadır, Yağmur Ün, Aleyna Solaker, Gökçe Akyıldız, Melisa Döngel, Selin Şekerci, Burak Sevinç, Cansel Elçin, Necip Memeli, Barış Kılıç, Aleyna Serra, Pelin Karahan, Burcu Esmersoy gibi isimler yer aldı.

İşte Thodex reklam tanıtımından kareler haberimizde;










 






 




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
ThodexünlüReklamKripto
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