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Thodex Porsche çekiliş sonucu kazanan tahlihli isimler açıklandı

Binlerce insanın katıldığı çekilişin sonuçları belli oldu.Haberimizden öğrenebilirsiniz

04 Şubat 2021 Perşembe 17:10
Thodex Porsche çekiliş sonucu kazanan tahlihli isimler açıklandı
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1 Ekim 2017 tarihinde Faruk Fatih Özer tarafından kurulan ülkemizin ilk global kriptopara borsası yeni Mart 2020 tarihinde yeni markası Thodex ile piyasaya girmiştir.İlk olarak Türkiye’de hizmet vermeye başlayan şirket şimdilerde 6 Kıta  120 ülkede hizmet vermektedir.Kasım 2020 tarihi itibarıyla ayda 177 işlem 25 milyar türk lirası hacmine ulaşmıştır.Thodex şirketi ülkemizde ilk görülen Bitcoin Atm’sini İstanbul Nişantaşı semtinde kurmuştır.

Ünlü kripto borsası olan Thodex’te çekilişle Porsche Panamera otomobili,50 tane Apple Macbook Air,30 İphone 11,50 Playstation 4,30 Samsung S10,500 adet Thodex Hediye paketi  verilecek.

2020 Model Porsche marka arabayı kazanan kişi Engin Özdemir oldu.Yedek talihli kişinin adı ise Murat Aydın olmuştur.

Thodex yaptığı açıklamada ürün kazanan talihlilere e-posta adreslerinden iletişime geçileceğini duyurdu.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
ThodexçekilişKripto Para
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