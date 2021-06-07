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The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?

Son zamanlarda Youtube üzerinden paylaştığı videolar ile gündeme gelen Sedat Peker, paylaştığı son videosunda dilinden Sezgin Baran Korkmaz ve Paramoun Hotel’i düşürmedi. Vatandaş ise, The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o sorunun yanıtı…

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:20
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
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Youtube üzerinden yayınladığı videolar ile gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, en son yayınladığı dokuzuncu vidosunda yurt dışına kaçan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz’ı dilinden düşürmedi. Peker, yayınladığı son videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kaçak iş adamı Sezgin Baran Korkmaz’ın İçişleri Bakanlığı’nda görüştüklerini, Korkmaz’ın yurtdışına kaçışında Soylu’nun da yardım ettiğini iddia etti. Peki, Sedat Peker’in bu kadar bahsettiği ve dilinden düşürmediği Sezgin Baran Korkmaz kim?

Sezgin Baran Korkmaz’a ait şirketler

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la resimleri erişim engellemesine konu olan Sezgin Baran Korkmaz, kendisiyle ilgili başlatılan soruşturmadan dolayı tutuklanmak istendi. Korkmaz, operasyon sırasında ikamet ettiği yerde bulunamadı ancak kullandığı cep telefonu şöminenin içerisinde yakılmış olarak bulundu. Operasyonun başlamasına az bir süre kala yurt dışı yasağı kaldırılan ve bu sayede yurt dışına kaçan Korkmaz’ın, İstanbul Başsavcılığı tarafından alının karar ve başvurular ile yurtdışına kaçabildiği belirlendi. 6 Kasım tarihinde, Yargıtay’a 27 Kasım tarihinde üye seçilmiş olan İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan görevine devam ederken, Korkmaz’ın tüm mal varlığına el koyulması kararı, İstanbul Başsavcılığı’nın verdiği karar ile resmen kalktı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği ise başsavcılık tarafından yapılan başvurusu sonrasında, 17 Kasım tarihinde Korkmaz’la ilgili yurt dışına çıkma yasağını kaldırmaya karar verdi. Verilen bu karar sayesinde Korkmaz yurt dışına kaçabildi. Malvarlığındaki tedbirlerin kaldırılması bilançosuyla ilgili daha bir bilgi yer almıyor.

Sedat Peker ve Sezgin Baran Korkmaz

Sedat Peker, yayımladığı 9. Videosunda Sezgin Baran Korkmaz’a ait olan otel ile 45 milyon dolara İçişleri Bakanlığı üstünden çöküldüğünü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Korkmaz’a, hakkında tahkikat yapıldığını bildirerek direk yurt dışına git dediğini belirtti. Peker ayrıca Soylu’nun Korkmaz’a, yukarıdakilerin haberdar olduğumu, parayı silmesini yoksa sorun yaşanacağını söylediğini de iddia etti. Korkmaz’ı yurt dışına gönderenin Soylu olduğunu söyleyen Peker, "Tüm kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık tarihinde yurt dışına çıkıyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı’na telefon ederek, hakkında altı aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor. Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız, 5 Aralık tarihinde Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı’na geldi mi kamera kayıtlarını gösterin. 6 Aralık tarihinde yurt dışına gitmiş mi? Sezgin Baran Korkmaz bakıyor her şey elden gidecek, geri gelmiyor. 28 Aralık tarihinde operasyon yapılıyor. 29 Aralık’ta 45 milyon doların ödenme günü, haciz olacak o gün. Eşini tutukluyorlar. Bu Veysi.. Ben olayı toparlayayım diyerek arayan da bu Veysi. Aranan adamın oteline giderek kalıyorsun, onbinlerce, yüz binlerce EURO hesap hiçbiriniz ödemiyorsunuz sonrasında adamı gasp ediyorsunuz. Mehmet Ağar’dan öğrenmiş bu taktiği. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı izin vermiyor, Cumhurbaşkanına gidiyor, haberiniz varmış. Haberim yok diyor. Hangi savcı hangi hakim kaldı hepsinin listesi elimde mevcut" ifadelerini kullandı.

Sezgin Baran Korkmaz kim?

Korkmaz, SBK Holding kurucu CEO’su. Holding, Türkiye’de ve komşu bölgelerde sıkıntılı varlıklara yoğunlaşan risk sermaye şirketi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, U.A kara para aklıyor suçlaması ile aranmakta olan Korkmaz’a ait ülkemizdeki tüm şirket ile mallara el koymuştur.


Son Güncelleme: 07.06.2021 00:20
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