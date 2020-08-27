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Tespit edilen vaka sayısı, iyileşen hasta sayısının üzerinde! Güncel korona virüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs vaka tablosunda ki güncel kritik rakamları açıkladı. Bakan Koca tespit edilen vaka sayısının iyileşen hasta sayısının üzerinde olduğunu bir kez daha vurguladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 20:42
Tespit edilen vaka sayısı, iyileşen hasta sayısının üzerinde! Güncel korona virüs vaka tablosu açıklandı
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Korona virüs vaka durumu ülke gündeminde dikkatle takip ediliyor. Başlayan normalleşme sonrasında alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayısında ki artış devam ediyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden güncel korona virüs vaka durumunu paylaştı.

Açıklanan resmi rakamlara göre 27 Ağustos tarihinde hastalığa yakalanan kişi sayısı bin 491 kişi arttı , aynı gün hayatını kaybeden kişi sayısı 26 oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 263 bin 998 kişi olurken hayatını korona yüzünden kaybeden kişi sayısı ise 6 bin 209 oldu.

27 AĞUSTOS KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 27.08.2020 20:42
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaKorona Virüs Vaka Tablosu
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