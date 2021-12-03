Tesla binlerce aracını geri çağırdı! Hangi modelde sorun var? Problem nedir?

Elektrikli araçları ve otomobilleri için geliştirdiği teknolojilerle isminden sıklıkla bahsettiren Tesla, Çin'deki fabrikasında ürettiği Model Y'leri geri çağırma kararı aldı. Şirketin bu kararı almasının ardında teknik sorunlar yatarken bu sorunlardan yalnızca Çin'deki tüketicilerin mi etkilendiği yoksa Çin'de üretilip ihraç edilen Model Y sahiplerinin tümünün mü etkilendiği henüz net değil.

Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk Çin'de üretim birimiyle bizzat iletişime geçtiği açıklanırken yeni çıkan Model Y'lerin direksiyondan kaynaklandığı da duyuruldu. Direksiyonda bulunan mafsallar nedeniyle geri çekilme işlemleri yapılan Tesla markasında kafalar karıştı. Yaşanan bu olayda araştırmalar devam ederken direksiyon da bulunan parçanın dayanıklılığı olmadığı belirlendi. Böyle bir ürün piyasaya sürmek istemeyen Tesla geç kalmadan Çin'e geri gönderim sağladı.

Tesla markasının yapmış olduğu açıklamada ise 4 Ekim 2021 ile 30 Ekim 2021 arasında Çin fabrikasında üretilen araçların kontrolünün sağlanması gerektiği duyurulurken araç sayısı ise 21 bin 599 tane olduğu söylendi. Geri çağırma ve kontrol sürecinin nasıl sürdürüleceği şu an için bilinmiyor.

Tesla, araçlarındaki uzaktan güncelleme ve takip sistemleri ile müşterilerine yardımcı olabiliyordu. Ancak bu sefer yaşanan sorunun parça kaynaklı oluşu, araçları mecburen fabrikaya çağırmak durumunda bırakıyor.