TESK: Esnaf borçları yıl sonuna kadar ertelensin!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığı görevini icra eden Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığının genelge ile duyurmuş olduğu kademeli normalleşme süreci ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu ve yapmış olduğu açıklamasında salgın ile mücadele kapsamında çıkarılan faturaların ‘’ yine esnaf ve sanatkar vatandaşa çıkarıldığını ’’ öne sürdü.
Başkan Palandöken aynı zamanda ulaştırma sektörüne de getirilen kısıtlamalar hakkında şöyle bir açıklamada bulundu:
‘’ Hava yolu şirketlerine Pandemi sürecinde hiçbir kısıtlama tedbiri getirilmezken, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarına bu süreçte %50 kapasitelik bir yolcu taşıma kısıtlamasının getirilmesi de ne yazık ki artık esnaf kardeşlerimizin taşıyabileceği yükler arasında değildir. Bu sektörde hizmet veren esnafımıza devletimiz KDV ve ÖTV’den arındırılmış ticari bir akaryakıt vermeli ve bu durum özel olarak da ayrıca desteklenmelidir.’’