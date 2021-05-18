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TESK: Esnaf borçları yıl sonuna kadar ertelensin!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi süreci ile sıkıntı çeken esnafa devletin karşılıksız olarak hibe desteği vermesi ve esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelemesi gerektiğini vurguladı.

18 Mayıs 2021 Salı 02:29
TESK: Esnaf borçları yıl sonuna kadar ertelensin!
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığı görevini icra eden Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığının genelge ile duyurmuş olduğu kademeli normalleşme süreci ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu ve yapmış olduğu açıklamasında salgın ile mücadele kapsamında çıkarılan faturaların ‘’ yine esnaf ve sanatkar vatandaşa çıkarıldığını ’’ öne sürdü.

Esnafın, özellikle bu dönemde kapanmaya değil aksine açılmaya ihtiyacı olduğunu ve vatandaşların işlerinin başına geçmelerinin gerektiğini söyleyen Başkan Bendevi Palandöken, ‘’ yaklaşık 14-15 ay boyunca uygulanmada olan tam ve kontrollü kapanmalar dönemlerinde içinde bulunduğumuz süreçte ki faturalar hep esnafımıza çıkarılmıştır. Ne yazık ki devlet tarafından verilen destekler de yetersiz kaldı ve esnaf borçları hep faizli bir şekilde ileri tarihlere ertelendi. Devletimiz tarafından esnafımızın yarasına merhem olması için karşılıksız olacak şekilde hibe destekleri verilmeli ve aynı zamanda da esnafın tüm borçları yıl sonuna kadar yine faizsiz bir şekilde ertelenmelidir. Esnafımız artık bu yükü kaldırabilecek güce sahip değildir. ’’ şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Başkan Palandöken aynı zamanda ulaştırma sektörüne de getirilen kısıtlamalar hakkında şöyle bir açıklamada bulundu:

‘’ Hava yolu şirketlerine Pandemi sürecinde hiçbir kısıtlama tedbiri getirilmezken, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarına bu süreçte %50 kapasitelik bir yolcu taşıma kısıtlamasının getirilmesi de ne yazık ki artık esnaf kardeşlerimizin taşıyabileceği yükler arasında değildir. Bu sektörde hizmet veren esnafımıza devletimiz KDV ve ÖTV’den arındırılmış ticari bir akaryakıt vermeli ve bu durum özel olarak da ayrıca desteklenmelidir.’’


Son Güncelleme: 18.05.2021 02:29
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Anahtar Kelimeler:
TESKPandemiBorçErteleme
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