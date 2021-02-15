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Terörle mücadeleden PKK'ya dev operasyon! 40 ilde toplam 718 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafında yapılan son dakika duyurusunda 40 ayrı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda PKK/KCK terör örgütüne üye 718 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada gözaltına alınan şahıslar arasında HDP il ve ilçe başkanlarının olduğu belirtildi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:37
Terörle mücadeleden PKK'ya dev operasyon! 40 ilde toplam 718 gözaltı
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Terör örgütü PKK/KCK'nin yurt içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri ile Terörle Mücadele ekipleri ortak bir operasyon düzenleme kararı aldılar. 40 ilde düzenlenen ortak terör operasyonu kapsamında ise aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 40 ayrı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 718 kişinin ekiplerce gözaltına alındıkları ve gözaltına alma işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Emniyet birimlerine götürülerek sorguya alınan şahısların yakalandıkları ev ve iş yerlerinde ekipler tarafından yapılan aramalarda; bir çok silah ile örgütsel dokümanların yanı sıra dijital malzemelerinde ele geçirildiği aktarıldı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 16:37
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