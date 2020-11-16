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Terörist bombayı kolundaki alçıda kamufle etmiş

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığında olan PKK’lı terörist, şampuan kutusuna koyduğu bomba düzeneğini kolundaki alçıya saklayan ,patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ile hazırlanmış bomba düzeneği bulundu.

16 Kasım 2020 Pazartesi 21:13
Terörist bombayı kolundaki alçıda kamufle etmiş
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Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi  ve yasal olmayan yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak büyükşehirlerde bombalı eylem yapma planlarında olan örgüt üyesi yakalandı.


Gerçekleştirilen operasyon kapsamında Suriye uyruklu olduğu belirlenen bir şüpheli Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalandı.

Yakalanan kişinin kolunda bulunan alçı görümününde sargılı olan kolunda kamufle edilerek saklanmış patlayıcı bomba düzeneği bulunurken ayrıca şahsın sırt çantasında şampuan kutusu içerisinde saklanmış patlayıcı madde bulundu.

Yapılan incelemelerde ele geçirilen şahsın üzerinde toplamda 1 kilo 970 gram patlamaya hazır patlayıcı madde  bulunurken soruşturma kapsamında şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 16.11.2020 21:13
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Anahtar Kelimeler:
MardinPatlayıcıEylem Planı
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