Terör örgütünden Afrin’de bombalı saldırı!

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrol altında tuttuğu Afrin’de bombalı bir saldırı düzenlendi. Terör örgütü YPG/PKK’nın düzenlediği bombalı saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
YPG/PKK’lı teröristlerin, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019’da yapılan mutabakat kapsamında ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden devamlı olarak Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerinin hedefledikleri anlaşıldı.
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Son Güncelleme: 15.09.2020 00:39