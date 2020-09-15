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Terör örgütünden Afrin’de bombalı saldırı!

YPG/PKK terör örgütü Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de bombalı saldırı düzenledi! Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 32 kişi yara aldı…

15 Eylül 2020 Salı 00:39
Terör örgütünden Afrin’de bombalı saldırı!
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Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrol altında tuttuğu Afrin’de bombalı bir saldırı düzenlendi. Terör örgütü YPG/PKK’nın düzenlediği bombalı saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin de yaralandığı ifade edildi.


Daha önceden Türkiye tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile bölgedeki teröristler temizlenen Afrin’de bir kamyonete yüklü miktarda patlayıcı yerleştirildi ve infilak edildi. Elde edilen bilgilere göre terörden arındırılmış bölgelerde yapılan bombalı saldırıların YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiği, ancak sivillerin zarar görmesinden dolayı örgütün bu saldırıları üstlenmediği öğrenildi.

YPG/PKK’lı teröristlerin, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019’da yapılan mutabakat kapsamında ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden devamlı olarak Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerinin hedefledikleri anlaşıldı.


https://www.hurriyet.com.tr/b608dce9-4de5-4a4c-ba1f-65f645764ad8


Son Güncelleme: 15.09.2020 00:39
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Anahtar Kelimeler:
Bombalı SaldırıTerör
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