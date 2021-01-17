Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı! 5 terörist teslim oldu

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. Jandarma tarafından örgüt mensublarının ikna yoluyla teslim olmasına yönelik yürütülen çalışmalar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda devam ediyor.

Jandarma tarafından yürütülen ikna yoluyla teslim olma çalışmaları kapsamında PKK terör örgütünden kaçarak, sınır kapısına gelen 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Tesli olan teröristlerin içinden bir tanesinin 28 yıl önce örgüte katıldığını diğerlerinin ise 1993-2015 yılları arasında örgütün kadrosuna katıldıkları , Türkiye ve sınır ötesindeki Irak Suriye gibi ülkelerde faaliyetlere katıldıkları öğrenildi.

Son teslim olan terör örgütleri mensublarıyla birlikte bu sene teslim olan PKK'li örgüt mensubu sayısı da 9 oldu.