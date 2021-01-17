Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı! 5 terörist teslim oldu

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. Jandarma tarafından örgüt mensublarının ikna yoluyla teslim olmasına yönelik yürütülen çalışmalar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda devam ediyor.
Jandarma tarafından yürütülen ikna yoluyla teslim olma çalışmaları kapsamında PKK terör örgütünden kaçarak, sınır kapısına gelen 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerimize teslim oldu.
Son teslim olan terör örgütleri mensublarıyla birlikte bu sene teslim olan PKK'li örgüt mensubu sayısı da 9 oldu.
Son Güncelleme: 17.01.2021 15:00