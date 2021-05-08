Terör devleti İsrail mübarek Ramazan günü Mescid-i Aksa’ya saldırdı

Terör devleti, her ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da mescidi aksaya saldırarak Filistinli Müslümanlara zulme diyor. Terör devleti İsrail bu kez mescidi Aksa’ya ses bombalarıyla saldırdı. Yapılan bu saldırı sonrasında Türkiye çok sert tepki gösterdi. Mescidi aksa da ibadet eden cemaate ses bombalarıyla saldıran İsrail’e cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın Twitter hesabı üzerinden sert açıklamalarda bulundu. Kalın, İsrail polisinin mescidi aksaya ses bombalarıyla saldırmasını kınadılar ifade etti.

Aynı zamanda mübarek ramazan gününde bu tip saldırılardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Müslümanların mabedi olan Mescid-i Aksa’ya İsrail Hükümeti’nin zor kullanarak saldırmasını kınadıklarını ifade etti. İsrail’in mescidi aksaya Filistinli Müslümanlara saygı göstermesini gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fahrettin Altun ise bu açıklamaları destekleyecek nitelikte açıklamalarda bulunarak İsrail’i kınadı.