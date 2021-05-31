Terlik satarak geçimini sağlayan kadın, kimliğini kaybetmesi üzerine başına gelmeyen kalmadı!

2005 senesinde çarşıya giden ve alışveriş yapan Servet Karaca yanından geçen birinin çarpması sonucu cüzdanının olmadığını fark etti. Karakola başvuran Karaca gazeteye kimliğinin bulunması için kayıp ilanında bulundu.

3 yıl önce Adana Emniyet Müdürlüğü’nden gelen telefon ile hayatının şokunu yaşayan Karaca, "çete lideri olmaktan kırmızı bültenle arandığını ve Kayseri’de dolandırıcılıktan yargılandığını" söyledi.

Kayseri 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırdığı gerekçesi ile hâkim karşısında söz hakkı alan Karaca tişört ve terlik satarak geçimini sağladığını açıkladı. 2005 senesinde eşini kaybeden ve daha sonra ikinci evliliğini yapan 4 çocuk annesi Karaca, 15 yıldır ‘çete lideri’ olmaktan suçlanıyor.

TOKİ binasında oturan genç kadın evinin borcunu kredi çekerek kapattığını açıkladı. Karaca, Evimin arkasında tezgah açıp tişört ve terlik satıyorum. 4-5 yıldır bu şekilde geçiniyorum. Yıllardır emeğimle çalışan bir insanım. Çete lideri olsam mal varlığım olurdu. Büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum” dedi.