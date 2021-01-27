TEM'de şiddetli rüzgar yön tabelasını devirince trafik felç oldu!

TEM Otoyolu'nun Hasdal Göktürk bağlantı yolunda sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Sat 7.30 sıralarında meydana gelen kazada bağlantı yolunun yön tabelası şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

İstanbul'da etkisini devam ettiren sağanak yağış ile birlikte devan eden şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, İstanbul trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabah mesaisi için yola çıkan sürücüler TEM Hasdal Göktürk bağlantı yolunda kazaya karıştı. Otoyolun tam ortasında rüzgar nedeniyle devrilen yön tabelasından kaçmak isteyen 2 araç kaza yaparken trafik bir anda kilitlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ekipler yolun ortasında düşen tabelayı kaldırma çalışmalarına başladı. Trafiğin durma noktasında geldiği Otoyolda çalışmaların tamamlanmasıyla polis ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağladı.