TEM'de şiddetli rüzgar yön tabelasını devirince trafik felç oldu!

TEM Otoyolu'nun Hasdal Göktürk bağlantı yolunda sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Sat 7.30 sıralarında meydana gelen kazada bağlantı yolunun yön tabelası şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ekipler yolun ortasında düşen tabelayı kaldırma çalışmalarına başladı. Trafiğin durma noktasında geldiği Otoyolda çalışmaların tamamlanmasıyla polis ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağladı.
Son Güncelleme: 27.01.2021 10:13