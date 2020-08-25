TEM'de gece yarısı trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı 3 kişinin can verdiği , 4 kişinin yaralandığı feci zincirleme trafik kazası TEM otoyolu Kocaeli mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli İstanbul istikametinde yolda seyir halinde olan bir kamyon ve gurbetçi bir vatandaşa ait otomobil gece saatlerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil TEM otoyolunda savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla ile kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler otomobil içinde bulunan 3 kişinin feci şekilde can verdiğini , 4 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti.

Ekiplerin ilk müdahalesinden sonra yaralı vatandaşlar hastanelere kaldırıldı. Kazada can veren 3 kişinin cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak araştırma sürüyor.